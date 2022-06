Ad un passo dalla strage atomica in Ucraina. Il missile russo e il rischio per la centrale nucleare (Di domenica 5 giugno 2022) La Russia ha deciso a sorpresa di attaccare nuovamente Kiev e per poco non si è sfiorato il dramma. La capitale dell'Ucraina è stata presa di mira da diversi razzi lanciati dall'esercito russo e, come riferisce TpyxaNews, e si è temuto per il destino di una centrale nucleare. La denuncia di Energoatom, l'azienda di Stato Ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio, è che un missile lanciato contro Kiev nelle prime ore del mattino sia volato a bassa quota sopra la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale. “Anche un piccolo frammento di un razzo che può cadere in un'unità funzionante può causare una catastrofe nucleare e perdite di radiazioni” l'allarme lanciato dai ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) La Russia ha deciso a sorpresa di attaccare nuovamente Kiev e per poco non si è sfiorato il dramma. La capitale dell'è stata presa di mira da diversi razzi lanciati dall'esercitoe, come riferisce TpyxaNews, e si è temuto per il destino di una. La denuncia di Energoatom, l'azienda di Statoche si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio, è che unlanciato contro Kiev nelle prime ore del mattino sia volato a bassa quota sopra ladell'meridionale. “Anche un piccolo frammento di un razzo che può cadere in un'unità funzionante può causare una catastrofee perdite di radiazioni” l'allarme lanciato dai ...

Advertising

borghi_claudio : Domani mattina vi aspetto al gazebo Lega a Ponte Chiasso. (per i non comaschi: 'suona' come se fosse un comune a se… - romeoagresti : #Pogba è a un passo dalla #Juventus // Pogba is one step away from joining Juventus ???????? @Goalitalia @Goal - GoalItalia : ?? DALLE 12 SU TWITCH?? ?? #Pogba a un passo dalla #Juve. E #DiMaria… ???? #Inter sempre più in pressing su #Dybala… - tempoweb : Ad un passo dalla strage atomica in #Ucraina Il missile russo e il volo sopra la centrale nucleare #kiev #enegoatom… - TWINSSEBASTIANI : PESCARA BASKET VS HOLLEY MATELICA PRESENTAZIONE - 05.06.20221 - A un passo, anzi due, dalla storia. La Halley Matel… -