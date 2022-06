Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2022: italiani fuori dalle finali, lunedì mixed team (Di sabato 4 giugno 2022) Giornata amara per l’Italia alla tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Baku, quarto appuntamento stagionale del massimo circuito ISSF. Le gare individuali hanno infatti visto i tiratori azzurri fermarsi tutti prima delle finali. La migliore della spedizione italiana è stata Martina Bartolomei, che però ha gettato al vento la qualificazione con due “zero” negli ultimi quattro piattelli quando era al comando della propria semifinale. Il tutto dopo aver chiuso il primo turno di qualificazione al secondo posto assoluto con 121/125. Punteggio di 117/125 invece per Chiara Cainero, che è rimasta poi esclusa dalla semifinale allo spareggio. A livello maschile non è stata raggiunta nemmeno una semifinale. Il miglior azzurro è stato Gabriele Rossetti, 11° con 121/125. Più indietro Luigi ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Giornata amara per l’Italia alla tappa dideldi, quarto appuntamento stagionale del massimo circuito ISSF. Le gare individuali hanno infatti visto i tiratori azzurri fermarsi tutti prima delle. La migliore della spedizione italiana è stata Martina Bartolomei, che però ha gettato al vento la qualificazione con due “zero” negli ultimi quattro piattelli quando era al comando della propria semifinale. Il tutto dopo aver chiuso il primo turno di qualificazione al secondo posto assoluto con 121/125. Punteggio di 117/125 invece per Chiara Cainero, che è rimasta poi esclusa dalla semifinale allo spareggio. A livello maschile non è stata raggiunta nemmeno una semifinale. Il miglior azzurro è stato Gabriele Rossetti, 11° con 121/125. Più indietro Luigi ...

