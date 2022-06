Tevez lascia il calcio | ' Senza mio padre non voglio giocare più'

Advertising

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo un anno di riflessione, Carlosannuncia ufficialmente il suo addio al calcio , dovuto anche alla morte dell'amato padre, Segundo, scomparso nel febbraio 2021: " Sono in pensione, lo confermo - le sue parole all'emittente ..."Adesso mi godo la vita, la famiglia, gli affari. Mangio empanadas, bevo fernet e vino, mi alzo più tardi. Non riesco a immaginare di tornare ad allenarmi" Carlitosil calcio giocato. È una non - notizia, nel senso che era una decisione nota ai più già da qualche giorno. L' Apache l'ha ufficializzata con parole commosse. La sua è stata una carriera ...Ai microfoni di America TV, Carlitos Tevez ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. L’attaccante argentino, aveva disputato l’ultima partita ormai più di un anno fa. La sua carrie ...Un addio, quello di Tevez, che di fatto è iniziato un anno fa: “Nel 2021 – ha continuato il bomber sudamericano – mi sono detto: ‘Non gioco più’. L’ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez, ha annun ...