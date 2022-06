Quegli adolescenti invecchiati che con il Covid hanno visto un mondo svanire (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi ci viene spontaneo definire vita virtuale non solo quella del web, ma anche la condizione sperimentata da molti di noi negli scorsi decenni. In un limbo speciale è cresciuta la mia generazione... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi ci viene spontaneo definire vita virtuale non solo quella del web, ma anche la condizione sperimentata da molti di noi negli scorsi decenni. In un limbo speciale è cresciuta la mia generazione... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

telodiceziatua : RT @A2Aanarchia: @Atoslab @cigurt88 Si può darsi come pure chi può dire se degli adolescenti già poco inclini alla politica non ricevano da… - GianniniNadia : RT @A2Aanarchia: @Atoslab @cigurt88 Si può darsi come pure chi può dire se degli adolescenti già poco inclini alla politica non ricevano da… - A2Aanarchia : RT @A2Aanarchia: @Atoslab @cigurt88 Si può darsi come pure chi può dire se degli adolescenti già poco inclini alla politica non ricevano da… - A2Aanarchia : @Atoslab @cigurt88 Si può darsi come pure chi può dire se degli adolescenti già poco inclini alla politica non rice… -