GP Spagna, Libere 3 MotoGP: è ancora super Aprilia con Espargarò!

Una grande, grandissima, Aprilia innalza la sua ombra sul GP Spagna che ha mandato in pista, poco fa, le Libere 3 di questo sabato dedicato alla MotoGP. La moto nera italiana si sta dimostrando molto competitiva sul tracciato catalano di Barcellona con Aleix Espargarò che ha sgominato tutti i rivali piazzando la sua moto davanti a tutti nella sessione di prove odierna della classe regina. Uno spettacolo incredibile offerto dallo spagnolo che ha ritoccato il primato della pista. Dietro al bolide scuro è caccia aperta della Ducati: Johann Zarco e Jorge Martin hanno completato il podio virtuale su Pramac Racing, mentre Francesco Bagnaia e Jack Miller sulle Ducati ufficiali sono terminati in quarta e quinta posizione.

