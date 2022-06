Con una linea dedicata allo smartworking, Foppapedretti torna al Salone del Mobile (Di sabato 4 giugno 2022) Un ritorno sulla scena internazionale e prestigiosa del Salone del Mobile di Milano in grande stile per Foppapedretti, che durante questa sessantesima edizione presenta novità in tutti e tre i settori che contraddistinguono da oltre 75 anni l’azienda bergamasca. C’è il grande ritorno nel settore dei mobili da esterno, poi una collezione dedicata allo smartworking per ampliare la linea dedicata alla casa e la rivisitazione di alcuni pezzi iconici per stendere e stirare, insieme anche ad alcuni componenti di design ispirati al metodo montessoriano per la collezione di design dedicata alla prima infanzia. Novità a 360 gradi accumunate da un concetto di design ormai imprescindibile: l’ecosostenibilità. Tutte le novità presentate al ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022) Un ritorno sulla scena internazionale e prestigiosa deldeldi Milano in grande stile per, che durante questa sessantesima edizione presenta novità in tutti e tre i settori che contraddistinguono da oltre 75 anni l’azienda bergamasca. C’è il grande ritorno nel settore dei mobili da esterno, poi una collezioneper ampliare laalla casa e la rivisitazione di alcuni pezzi iconici per stendere e stirare, insieme anche ad alcuni componenti di design ispirati al metodo montessoriano per la collezione di designalla prima infanzia. Novità a 360 gradi accumunate da un concetto di design ormai imprescindibile: l’ecosostenibilità. Tutte le novità presentate al ...

