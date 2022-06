Cecilia Rodriguez, vedo e non vedo da infarto: fan in delirio (Di sabato 4 giugno 2022) Cecilia Rodriguez non è solo la sorella di Belen; cerchiamo di conoscerla meglio, in diversi aspetti della sua vita. Dalla prima apparizione a livello televisivo fino al discorso sentimentale passando per il discorso lavorativo. Ecco Cecilia Rodriguez, una delle donne più belle e più affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale e non possiamo non sottolineare quanto successo a Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip; nella casa di uno dei reality più importanti delle reti Mediaset ha avuto la fortuna di conoscere Ignazio Moser, il suo compagno. Il problema, in questa storia, è che la Rodriguez varcò la porta rossa da fidanzata di Francesco Monte, lasciato proprio in diretta tv. La coppia, oltre ad essere decisamente innamorata, condivide ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 giugno 2022)non è solo la sorella di Belen; cerchiamo di conoscerla meglio, in diversi aspetti della sua vita. Dalla prima apparizione a livello televisivo fino al discorso sentimentale passando per il discorso lavorativo. Ecco, una delle donne più belle e più affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale e non possiamo non sottolineare quanto successo aal Grande Fratello Vip; nella casa di uno dei reality più importanti delle reti Mediaset ha avuto la fortuna di conoscere Ignazio Moser, il suo compagno. Il problema, in questa storia, è che lavarcò la porta rossa da fidanzata di Francesco Monte, lasciato proprio in diretta tv. La coppia, oltre ad essere decisamente innamorata, condivide ...

