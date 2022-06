Amici 21, deciso il destino di Raimondo Todaro (Di sabato 4 giugno 2022) Negli scorsi giorni si sono diffuse alcune voci secondo cui Raimondo Todaro, insegnante di ballo di Amici 21, non sarebbe stato confermato per la prossima edizione del talent di Canale 5. Lui stesso, interrogato, non aveva smentito, ma in realtà neanche confermato. In realtà quella dell’assenza di Todaro ad Amici 22 sarebbe solo una fake news, in quanto il ballerino in questa edizione avrebbe soddisfatto appieno le aspettative che aveva Maria De Filippi sul suo conto e il suo contratto verrà rinnovato. É piaciuta molto, inoltre, la coppia formata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che però quasi certamente dovrebbe lasciare il programma per dedicarsi alla conduzione di un nuovo talk-show targato Mediaset. Chi sarà dunque la nuova spalla del marito di Francesca ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 giugno 2022) Negli scorsi giorni si sono diffuse alcune voci secondo cui, insegnante di ballo di21, non sarebbe stato confermato per la prossima edizione del talent di Canale 5. Lui stesso, interrogato, non aveva smentito, ma in realtà neanche confermato. In realtà quella dell’assenza diad22 sarebbe solo una fake news, in quanto il ballerino in questa edizione avrebbe soddisfatto appieno le aspettative che aveva Maria De Filippi sul suo conto e il suo contratto verrà rinnovato. É piaciuta molto, inoltre, la coppia formata dae Lorella Cuccarini, che però quasi certamente dovrebbe lasciare il programma per dedicarsi alla conduzione di un nuovo talk-show targato Mediaset. Chi sarà dunque la nuova spalla del marito di Francesca ...

