Tesla - Musk | Dobbiamo licenziare 10 mila persone

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro dellanon pare così roseo come emerge dai bilanci in utile, dai continui record commerciali, da un'espansione internazionale senza soste e da una valutazione borsistica multimiliardaria: lo pensa lo stesso Elon, pronto acirca 10. In particolare, stando a una mail raccolta dagli organi di stampa americani, l'amministratore delegato della Casa californiana ha informato della necessità di procedere con la riduzione del 10% dei lavoratori a causa di una sua "pessima sensazione sull'andamento dell'economia a livello globale.ha in seguito precisato che il taglio alla forza lavoro riguarderà gli impiegati e non gli operai che costruiscono le vetture, assemblano le batterie e installano il solare; inoltre, il costruttore prevede di ricorrere ...

Advertising

NicolaPorro : Il fondatore di Tesla, #ElonMusk attacca lo #smartworking. E fa irritare di nuovo le “anime belle” di sinistra ??… - repubblica : Tesla licenzia 10.000 dipendenti. Musk: 'Pessima sensazione sull'economia' [di Vincenzo Borgomeo, Arcangelo Rociola] - Avvenire_Nei : #Auto «Pessima sensazione». #Musk pensa di licenziare 10mila dipendenti Tesla - OscarTonnina : Elon Musk licenzia 10.000 dipendenti di Tesla: 'Pessima sensazione sull'economia' - la Repubblica… - statodelsud : Scontro Musk-Biden sull’economia, Tesla giù a Wall Street -

'Gli auguro molta fortuna per il suo viaggio sulla luna', ha risposto seccato a chi gli chiedeva un commento sulle parole del ceo di. Non è comunque la prima volta che Biden e, che ......avrebbe un "super bad feeling" e per questo avrebbe ordinato un taglio del 10% per l'organico di(secondo la documentazione regolatoria erano circa 100.000 i dipendenti a fine 2021)....Il patron di Tesla si è più volte lamentato di Biden per il suo rifiuto di riconoscere Tesla come colosso delle auto elettriche ...Lo stop alle assunzioni e il possibile taglio alla forza lavoro pesano sul titolo, il presidente fa il paragone con Ford e Stellantis ...