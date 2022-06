"Se Di Maio facesse il suo dovere non mi muoverei". L'affondo di Salvini sul ministro (Di venerdì 3 giugno 2022) Da Verona, Matteo Salvini è tornato sull'ipotesi di un viaggio a Mosca e ha puntato il dito contro il Pd "guerrafondaio" e il M5s "immobile" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) Da Verona, Matteoè tornato sull'ipotesi di un viaggio a Mosca e ha puntato il dito contro il Pd "guerrafondaio" e il M5s "immobile"

Advertising

salvini_giacomo : RT @PietroSalvatori: Salvini dice che 'se Di Maio facesse il suo non mi muoverei' Il principio che afferma lascia sbalorditi: siccome non… - ri_piero : RT @PietroSalvatori: Salvini dice che 'se Di Maio facesse il suo non mi muoverei' Il principio che afferma lascia sbalorditi: siccome non… - carlo_mari1 : RT @PietroSalvatori: Salvini dice che 'se Di Maio facesse il suo non mi muoverei' Il principio che afferma lascia sbalorditi: siccome non… - hirtbello : RT @PietroSalvatori: Salvini dice che 'se Di Maio facesse il suo non mi muoverei' Il principio che afferma lascia sbalorditi: siccome non… - PietroSalvatori : Salvini dice che 'se Di Maio facesse il suo non mi muoverei' Il principio che afferma lascia sbalorditi: siccome n… -