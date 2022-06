Advertising

infoitinterno : Rocco Mongiardo, maxi confisca al re delle carrozzerie e delle discoteche: «La mia regola è la giungla» - infoitinterno : Evasioni per oltre 12 milioni. Sigilli al patrimonio di Rocco Mongiardo - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milano, maxi confisca al re delle carrozzerie, Rocco Mongiardo: «La mia regola è la giungla» - Luxgraph : Maxi confisca al re delle carrozzerie Rocco Mongiardo: «La mia regola è la giungla» #corriere #news #2022 #italy… - TuttoSuMilano : Rocco Mongiardo, maxi confisca al re delle carrozzerie e delle discoteche: «La mia regola è la giungla» -

Luigi Ferrarella per www.corriere.it'Quelle erano frasi dette in un momento di rabbia, ma non c'è stata nessuna denuncia e io oggi sono in ottimi rapporti con tutte le persone oggetto di quelle telefonate: è facile ...Balzelli vari e contributi non versati per oltre 12 milioni di euro erano alla base delle ville, aziende e locali commerciali sequestrati all'imprenditore, 39enne residente a Bareggio (MI), ma originario del Catanzarese. Il Tribunale di Milano ha così disposto il sequestro di 11 immobili intestati alla "Immobiliare San Marco" di ...Ora Mongiardo, ai tempi d’oro capace di movimentare personaggi dello mondo dello spettacolo di primo piano, si è visto sottrarre quel patrimonio Accuse, in parte anche confessate, ma che non sono bast ...Confiscati i beni dell’imprenditore-evasore vicino alla 'ndrangheta: il tesoro tra ville, magazzini e Rolex di Luca De Vito e Massimo Pisa. Rocco Mongiardo era stato arrestato per non aver versato al ...