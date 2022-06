Pomezia, via libera al Peba e al Pums (Di venerdì 3 giugno 2022) Pomezia – Approvati in Consiglio comunale il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), strumenti mirati alla pianificazione e programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici e a facilitare la mobilità di tutti i cittadini. Il Peba del Comune di Pomezia mira a definire obiettivi di qualità, puntando da una parte su iniziative di informazione sulla disabilità e di supporto ai disabili, dall’altra su azioni concrete di prevenzione alla formazione di nuove barriere architettoniche. Il Piano è concepito attorno al principio della gradualità degli interventi di eliminazione di barriere fisiche e percettive, ossia della scelta di alcuni interventi prioritari ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)– Approvati in Consiglio comunale il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche () e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (), strumenti mirati alla pianificazione e programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici e a facilitare la mobilità di tutti i cittadini. Ildel Comune dimira a definire obiettivi di qualità, puntando da una parte su iniziative di informazione sulla disabilità e di supporto ai disabili, dall’altra su azioni concrete di prevenzione alla formazione di nuove barriere architettoniche. Il Piano è concepito attorno al principio della gradualità degli interventi di eliminazione di barriere fisiche e percettive, ossia della scelta di alcuni interventi prioritari ...

Advertising

ParliamoDiNews : Pomezia, eliminazione delle barriere architettoniche e mobilità, il Consiglio comunale dà il via libera? | INFO, il… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina code per 8 km causa incidente tra SS148 Incrocio Via Decima-Castel Porziano (direzione Rm) (Km 17,9)… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina code per 7 km causa incidente tra SS148 Incrocio Via Decima-Castel Porziano (direzione Rm) (Km 17,9)… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina code per 7 km causa incidente tra SS148 Incrocio Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt) (Km 16… -