(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli deinell’ambito del contrasto alla illegalità diffusa ed a tutela della sicurezza e della tranquillità urbana in favore degli avventori che nella serata della Festa della Repubblica hanno gremito il centro storico del capoluogo sannita. Nella serata di ieri, 2 giugno, idella Compagnia di Benevento, in attuazione alle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, su segnalazione di privati cittadini, hanno proceduto a sanzionare amministrativamente duelocali che in, esercitavano abusivamente l’attività di, sequestrando altresì la somma di denaro incassata ed emettendo ordine di allontanamento e di non frequentazione dalla menzionata...

Advertising

canale58 : Sannio - Stretta sui parcheggiatori abusivi, blitz dell'Arma a Piazza Risorgimento - TV7Benevento : CARABINIERI. STRETTA SUI PARCHEGGIATORI ABUSIVI IN PIAZZA RISORGIMENTO - - anteprima24 : ** Parcheggiatori abusivi a piazza Risorgimento: carabinieri sanzionano due pregiudicati ** - NTR24 : Benevento, controlli a piazza Risorgimento: sanzionati due parcheggiatori abusivi - Agenparl : parcheggiatori abusivi in piazza Risorgimento) - -

Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dei, sono state multate 98 persone che svolgevano l'attività illecita nelle adiacenze dello stadio. Sono stati ...Aveva 'acquistato' un posto auto in strada per 500 euro da alcunima quando ha rifiutato la restituzione dello spazio sulla pubblica via agliè stato aggredito. La notte del 31 maggio scorso, un giovane di 28 anni - noto alle autorità ...Aveva «acquistato» un posto auto in strada per 500 euro da alcuni parcheggiatori abusivi ma quando ha rifiutato la restituzione dello spazio sulla pubblica via agli abusivi è ...Borrelli: “Questa gente violenta deve andare in galera. Per reprimere il fenomeno servono operazioni Alto Impatto in tutta la città" ...