Nuovo Aorus S 12th | Gigabyte presenta il sistema Mini-ITX

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 3 giugno 2022)diè undi gioco-ITX compatto che non si basa sul raffreddamento a liquido, durante il Computex 2022 ha lanciato il.L’azienda (clicca qui per avere più informazioni) ha tentato più volte la fortuna in passato costruendo sistemi di gioco compatti (PC BRIX), ma nessuno ha avuto successo. L’anno scorso l’azienda ha introdotto l’Model S, anche se non sembrava nemmeno ottenere molta trazione, ma sembra chesia pronto a fare un altro tentativo, dato che il Model Sè statoto al Computex la scorsa settimana. Componenti del...