Motomondiale | GP Catalunya | A Espargaro | “Fatto un lavoro perfetto”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Guarda tutti dall’alto Aleixche, ai microfoni di Sky Sport, esprime tutta la sua soddisfazione per la prima posizione ottenuta al termine della seconda sessione di prove della MotoGp a Montmelò. “Abbiamoun. Il piano di oggi è stato portato avanti alla perfezione. Le gomme? Sono state provate e sono molto felice”, ha detto lo spagnolo dell’Aprilia. Una battuta anche sul suo compagno di squadra, Maverick Vinales: “Non mi ha sorpreso il suo passo. Ha una velocità impressionante. L’Aprilia lo ha confermato ed è stato bello, mi rende orgoglioso essere il ‘capitano’ di questa squadra. Stiamo lavorando alla grande”. SportFace.

