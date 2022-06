MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho pochissimo grip e fatico, quantomeno non ho un brutto passo gara…” (Di venerdì 3 giugno 2022) Fabio Quartararo è consapevole che dovrà rimboccarsi le maniche dopo quanto visto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Montmelò, infatti, come ampiamente previsto la sua Yamaha ha sofferto a livello di grip e anche il cronometro lo ha confermato. Il campione del mondo in carica, infatti, non è andato oltre l’ottavo crono, centrando la top10 stringendo davvero i denti. Il suo commento ai microfoni di Sky Sport, al termine del venerdì catalano, conferma le sue difficoltà. “Diciamo che ho pochissimo grip, ma il feeling è buono con la mia moto. Purtroppo su questo circuito ci sono diverse curve, come la 3 e la 4, o come le ultime due, nelle quali si sta in piega, io apro il gas ma non ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)è consapevole che dovrà rimboccarsi le maniche dopo quanto visto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Montmelò, infatti, come ampiamente previsto la sua Yamaha ha sofferto a livello die anche il cronometro lo ha confermato. Il campione del mondo in carica, infatti, non è andato oltre l’ottavo crono, centrando la top10 stringendo davvero i denti. Il suo commento ai microfoni di Sky Sport, al termine del venerdì catalano, conferma le sue difficoltà. “Diciamo che ho, ma il feeling è buono con la mia moto. Purtroppo su questo circuito ci sono diverse curve, come la 3 e la 4, o come le ultime due, nelle quali si sta in piega, io apro il gas ma non ...

