LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 6-2 2-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: norvegese avanti di un break nel quarto set (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Il norvegese sbaglia la risposta. Cilic prova a restare incollato alla partita. 40-0 Termina in rete il dritto di Ruud. 30-0 Ace del croato. 15-0 Servizio centrale e dritto vincente di Cilic. 2-0 Ace del norvegese che si porta sul 2-0. In questo momento il classe 1998 sembra avere la vittoria in pugno. 40-15 Grande smorzata di Ruud. 30-15 Il numero 23 al mondo risponde bene ma poi sbaglia il dritto successivo. 15-15 Largo il rovescio del croato. 0-15 Cilic conquista terreno punto dopo punto e poi chiude con la volée di dritto a rete. 1-0 Risposta di dritto clamorosa di Ruud. Subito break per il nativo di Oslo. 40-AD Il croato sale a rete e sbaglia la volée. ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Ilsbaglia la risposta.prova a restare incollato alla partita. 40-0 Termina in rete il dritto di. 30-0 Ace del croato. 15-0 Servizio centrale e dritto vincente di. 2-0 Ace delche si porta sul 2-0. In questo momento il classe 1998 sembra avere la vittoria in pugno. 40-15 Grande smorzata di. 30-15 Il numero 23 al mondo risponde bene ma poi sbaglia il dritto successivo. 15-15 Largo il rovescio del croato. 0-15conquista terreno punto dopo punto e poi chiude con la volée di dritto a rete. 1-0 Risposta di dritto clamorosa di. Subitoper il nativo di Oslo. 40-AD Il croato sale a rete e sbaglia la volée. ...

