Ilaria D'Amico torna su Rai 2? Clamorose voci su Massimo Allegri: pare che loro due... (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilaria D'Amico torna in tv? A sganciare la bomba è stato Alberto Dandolo su Oggi. Secondo lui, infatti, la conduttrice potrebbe essere messa al timone di un talk in prima serata su Rai 2. "Anche se non serviva - scrive Dandolo - la giornalista sportiva, rappresentata dal potente agente Beppe Caschetto, in questa "operazione" ha avuto un supporter d'eccezione". pare si tratti del suo grande Amico Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Allegri, secondo Dandolo, sarebbe "assai stimato da un influente dirigente Rai che considera preziosi i suoi consigli e le sue indicazioni". In ogni caso, non è la prima volta che per la D'Amico si parla di una trasmissione tutta sua in prima serata: già qualche settimana fa Giuseppe Candela aveva ...

