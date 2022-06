Il Paradiso delle Signore, Quinto è morto? Tutta la verità (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Paradiso delle Signore 7 Che cosa è successo davvero al personaggio di Cristiano Caccamo? Alcune rivelazioni cambiano le carte in tavola. Quinto Reggiani è vivo o morto? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan della soap opera di Rai 1. Ufficialmente dovrebbe essere morto. Ma la dipartita del personaggio non è avvenuta in maniera proprio diretta. Il Paradiso delle Signore (screenshot)Alcune rivelazioni fuori dal set, sembrano cambiare le carte in tavola con quanto visto nella serie. Le tempistiche di un suo rientrano si manifestano in maniera piuttosto particolare, considerando anche gli eventi che hanno visto coinvolti i personaggi legati a Quinto. Un suo ritorno potrebbe sconvolgere le ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 giugno 2022) Il7 Che cosa è successo davvero al personaggio di Cristiano Caccamo? Alcune rivelazioni cambiano le carte in tavola.Reggiani è vivo o? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan della soap opera di Rai 1. Ufficialmente dovrebbe essere. Ma la dipartita del personaggio non è avvenuta in maniera proprio diretta. Il(screenshot)Alcune rivelazioni fuori dal set, sembrano cambiare le carte in tavola con quanto visto nella serie. Le tempistiche di un suo rientrano si manifestano in maniera piuttosto particolare, considerando anche gli eventi che hanno visto coinvolti i personaggi legati a. Un suo ritorno potrebbe sconvolgere le ...

