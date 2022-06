Digitale terrestre, segnatevi questa data: nuova rivoluzione (Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva l’ennesima grande trasformazione della televisione italiana. Nuovi standard di trasmissione e di codifica. Quando? L’evoluzione tecnologica della televisione italiana continua senza soste. Si presenta ora attraverso una nuova piattaforma del Digitale terrestre di ultima generazione. Il cambiamento garantirà migliore qualità visiva e del segnale, programmi in alta definizione e soprattutto la possibilità di liberare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva l’ennesima grande trasformazione della televisione italiana. Nuovi standard di trasmissione e di codifica. Quando? L’evoluzione tecnologica della televisione italiana continua senza soste. Si presenta ora attraverso unapiattaforma deldi ultima generazione. Il cambiamento garantirà migliore qualità visiva e del segnale, programmi in alta definizione e soprattutto la possibilità di liberare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

digitalsat_it : Rilascio #banda700 e #refarming frequenze #DigitaleTerrestre #Toscana (#3Giugno 2022) - NiclaArte : Eirenefest, a Roma la prima edizione del Festival del libro per la pace e la nonviolenza - annafalc : ?? Appuntamento in TV domani sabato 4 Giugno dalle 11 su @RaiNews Saró ospite in diretta all’interno di Sabato24.… - artemisiaitaly : PAOLO ROMANO intervista RAFFAELE MESSINA, in Speciale TDS TELEVISION SALERNO (canale 73 del digitale terrestre) In… - mattizumbis : RT @sissinews: VENERDÌ 3 giugno nuovo appuntamento live per SISSI ?? sicuramente sarà possibile seguirlo via radio e sul sito ( -