Calcio: CR7, 'credo ancora in un Manchester United vincente' (Di venerdì 3 giugno 2022) Manchester, 3 giu. - (Adnkronos) - "È sempre bello segnare gol per questo club, quando poi capita di realizzare una tripletta è ancora più bello. Ma la cosa più importante per me è provare a vincere le partite per provare così a vincere la Premier o qualche coppa. credo che il Manchester United sia sempre il Manchester United. A volte ci vuole tempo, ma io ci credo ancora". Lo dice l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo in un'intervista al sito dei Red Devils Tornato a Manchester nella scorsa stagione, CR7 ha elogiato i tifosi dei Red Devils: "Sono fantastici, anche quando abbiamo perso ci hanno sempre supportato, sono sempre stati al nostro fianco. I nostri tifosi sono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022), 3 giu. - (Adnkronos) - "È sempre bello segnare gol per questo club, quando poi capita di realizzare una tripletta èpiù bello. Ma la cosa più importante per me è provare a vincere le partite per provare così a vincere la Premier o qualche coppa.che ilsia sempre il. A volte ci vuole tempo, ma io ci". Lo dice l'attaccante delCristiano Ronaldo in un'intervista al sito dei Red Devils Tornato anella scorsa stagione, CR7 ha elogiato i tifosi dei Red Devils: "Sono fantastici, anche quando abbiamo perso ci hanno sempre supportato, sono sempre stati al nostro fianco. I nostri tifosi sono ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: CR7, 'credo ancora in un Manchester United vincente' - - infoitsport : Calcio: Santos 'pensiona' CR7, panchina? era scelta migliore - SkySport : Cristiano Ronaldo: 'Credo ancora in un Manchester United vincente' #SkySport #Ronaldo #CR7 #ManchesterUnited - sportface2016 : #ManchesterUnited, #CristianoRonaldo: 'Sono felice allo United, #TenHag è un ottimo allenatore e con lui torneremo… - herzoa : @tcarapezza Tecnicamente CR7 non è forte a calcio come Nadal a tennis -