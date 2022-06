Benzina verso la stangata, ma c’è una una novità (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante i tagli di accise e Iva i carburanti aumentano il loro prezzo al distributore. Prevista ulteriore impennata a breve Sono passate poche settimane dalla proroga del taglio delle accise e dell’Iva sui carburanti che hanno permesso di tenere sotto controllo i prezzi degli stessi e frenare gli aumenti. La proroga è stata accordata dal L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante i tagli di accise e Iva i carburanti aumentano il loro prezzo al distributore. Prevista ulteriore impennata a breve Sono passate poche settimane dalla proroga del taglio delle accise e dell’Iva sui carburanti che hanno permesso di tenere sotto controllo i prezzi degli stessi e frenare gli aumenti. La proroga è stata accordata dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

