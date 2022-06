Atac: incendio su autobus 073, nessun problema per passeggeri (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – “Per ragioni da accertare, si è verificato un principio di incendio bus della linea 073 che svolgeva servizio lungo la via Laurentina, oltre il Grande Raccordo Anulare. L’incendio si è poi esteso al vano posteriore del bus. Non ci sono stati problemi per le persone. Il bus era in servizio da 16 anni”. E’ quanto si legge in una nota Atac. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – “Per ragioni da accertare, si è verificato un principio dibus della linea 073 che svolgeva servizio lungo la via Laurentina, oltre il Grande Raccordo Anulare. L’si è poi esteso al vano posteriore del bus. Non ci sono stati problemi per le persone. Il bus era in servizio da 16 anni”. E’ quanto si legge in una nota. (Agenzia Dire)

