Alex Wyse annuncia le date del suo primo instore (Di venerdì 3 giugno 2022) Il primo tour instore di Alex Wyse Dopo la fine di Amici 21 per Alex Wyse stanno arrivando importanti soddisfazioni. Come qualcuno sarà infatti il prossimo 10 giugno uscirà il primo EP del cantante, intitolato Non Siamo Soli, che è già attesissimo da tutti i fan. Nel mentre Alex è già impegnato con diversi eventi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 giugno 2022) IltourdiDopo la fine di Amici 21 perstanno arrivando importanti soddisfazioni. Come qualcuno sarà infatti il prossimo 10 giugno uscirà ilEP del cantante, intitolato Non Siamo Soli, che è già attesissimo da tutti i fan. Nel mentreè già impegnato con diversi eventi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

iamxmarta : RT @m_l2305: una di queste persone è pregata di fornirci info su Alex Wyse Alessandro Rina - Lisa78452999 : RT @Anto_Cap_: E niente stavo pensando che in 21 edizioni di amici nessuno mi ha appassionato come loro due. Due talenti unici, robbati da… - singlesisolamai : RT @m_l2305: una di queste persone è pregata di fornirci info su Alex Wyse Alessandro Rina - sabry9413 : RT @Anto_Cap_: E niente stavo pensando che in 21 edizioni di amici nessuno mi ha appassionato come loro due. Due talenti unici, robbati da… - m_l2305 : una di queste persone è pregata di fornirci info su Alex Wyse Alessandro Rina -