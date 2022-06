Video l’Eredità 2 giugno 2022 | Silvia di Pordenone

(Di giovedì 2 giugno 2022)di giovedì 2. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdiè un’architetto e lavora presso una azienda di arredamento. E’ una grande appassionata di arte, di polenta e di arancini, avendo vissuto anche in Sicilia. Al suo quinto tentativo è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Brava! Il suo montepremi totale vola quindi a 55.000 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando ...

Advertising

zazoomblog : Video l’Eredità 30 maggio 2022: Silvia di Pordenone - #Video #l’Eredità #maggio #2022: - emilio_cozzi : #30maggio 1988: viene istituita l’@ASI_spazio, l’Agenzia spaziale italiana - che eredita una tradizione spaziale in… - Profilo3Marco : RT @Mezzorainpiu: 'Credo che l'eredità più profonda sia il Berlinguer che si muove nel solco del togliattismo e quello del compromesso stor… - GuardaCheVideo : Madre e patrigno sottraggono i soldi al figlio minorenne per comprarsi casa: era l'eredità del padre scomparso - Mezzorainpiu : 'Credo che l'eredità più profonda sia il Berlinguer che si muove nel solco del togliattismo e quello del compromess… -

Ascolti Tv Blog

...di Buckingham Palace è stata preceduta da un messaggioin ...in cui ella evoca i suoi "ricordi felici" non senza scrutare'...che celebra il passato con i creativi del futuro in onore dell'...... ovvero, storia, memoria, identità, tradizione..., ...'archeologia è già nella antropologia e viceversa. Entrambe sono dentro ... perfetto per iselfie 22 Febbraio 2022 Articoli Correlati ... Video l'Eredità 30 maggio 2022: Silvia di Pordenone