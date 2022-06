Venezia, ex allenatore Zanetti sposo in Laguna (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ex allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha sposato oggi Alice, mamma della loro piccola Rebecca. Il matrimonio si è tenuto nella basilica del Redentore, testimonianza diretta di quanto il tecnico, ormai vicino alla panchina dell’Empoli, sia legato alla città. La basilica si trova nell’isola della Giudecca, stessa cornice di un altro matrimonio del mondo del calcio, quello dei coniugi Morata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) L’exdel, Paolo, ha sposato oggi Alice, mamma della loro piccola Rebecca. Il matrimonio si è tenuto nella basilica del Redentore, testimonianza diretta di quanto il tecnico, ormai vicino alla panchina dell’Empoli, sia legato alla città. La basilica si trova nell’isola della Giudecca, stessa cornice di un altro matrimonio del mondo del calcio, quello dei coniugi Morata. SportFace.

