Stranger Things 4: Will Byers è gay? Parla l’attore Noah Schnapp (Di giovedì 2 giugno 2022) I fan di Stranger Things 4 pensano che Will Byers sia gay e innamorato di Mike e ora Noah Schnapp Parla di queste teorie. Stranger Things 4: Will Byers è gay? l’attore Noah Schnapp Parla di queste teorie Da quando Stranger Things ha debuttato su Netflix nel 2016, i fan hanno ipotizzato che Will potesse essere gay. Nella prima stagione, Joyce dice che Will è stato vittima di bullismo prima di scomparire. Aggiunge: “È un ragazzo sensibile. Lonnie diceva sempre che era gay”. La sessualità di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) I fan di4 pensano chesiae innamorato di Mike e oradi queste teorie.4:di queste teorie Da quandoha debuttato su Netflix nel 2016, i fan hanno ipotizzato chepotesse essere. Nella prima stagione, Joyce dice cheè stato vittima di bullismo prima di scomparire. Aggiunge: “È un ragazzo sensibile. Lonnie diceva sempre che era”. La sessualità di ...

