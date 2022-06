Roberto Baggio: “E’ una vergogna che l’Italia non sia qualificata di diritto ai Mondiali” (Di giovedì 2 giugno 2022) “È una vergogna che l’Italia avendo vinto l’Europeo non sia qualificata di diritto al Mondiale. È una follia”. Lo ha detto Roberto Baggio nel corso di un evento organizzato all’aeroporto di Fiumicino da Ita Airways, che ha presentato il nuovo aeroplano Airbus A350 che porta il nome del Divin Codino e che effettuerà il primo volo. L’ex fuoriclasse ha presentato insieme alla compagnia aerea il progetto “Il Talento prende il Volo” dedicato ai giovani talenti per la loro formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “È unacheavendo vinto l’Europeo non siadial Mondiale. È una follia”. Lo ha dettonel corso di un evento organizzato all’aeroporto di Fiumicino da Ita Airways, che ha presentato il nuovo aeroplano Airbus A350 che porta il nome del Divin Codino e che effettuerà il primo volo. L’ex fuoriclasse ha presentato insieme alla compagnia aerea il progetto “Il Talento prende il Volo” dedicato ai giovani talenti per la loro formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Roberto #Baggio all'attacco: 'E' una vergogna che l'#Italia, campione d'Europa in carica, non sia qualificata di di… - treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta - matmosciatti11 : Roberto #Baggio: “È una vergogna che l’#Italia avendo vinto l’#Europeo non sia qualificata di diritto al #Mondiale.… - LellaMarti83 : @CamFerrari25 Primo in assoluto? Roberto Baggio… ma con Cr7 mi si è aperto il cuore… - pierre_ricca : @InsoliteFoot Roberto 'il divin codino' Baggio.?? -