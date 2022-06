Napoli: Mertens è sempre più vicino all’addio, Sarri lo aspetta alla Lazio (Di giovedì 2 giugno 2022) La separazione tra Napoli e Mertens è sempre più concreta: il calciatore belga potrebbe raggiungere Sarri alla Lazio Arrivano segnali positivi dai contatti fra la Lazio e Dries Mertens. Come riferito da Il Tempo, il belga, convinto da Sarri, avrebbe deciso di mettere in pole i biancocelesti nel caso in cui le trattative col Napoli per il rinnovo dovessero definitivamente saltare. Il classe ’87 vede di buon occhio il trasferimento nella Capitale. Lo alletta soprattutto dalla possibilità di tornare a lavorare col tecnico toscano che a Napoli lo ha letteralmente inventato nel ruolo di falso 9. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) La separazione trapiù concreta: il calciatore belga potrebbe raggiungereArrivano segnali positivi dai contatti fra lae Dries. Come riferito da Il Tempo, il belga, convinto da, avrebbe deciso di mettere in pole i biancocelesti nel caso in cui le trattative colper il rinnovo dovessero definitivamente saltare. Il classe ’87 vede di buon occhio il trasferimento nella Capitale. Lo alletta soprattutto dpossibilità di tornare a lavorare col tecnico toscano che alo ha letteralmente inventato nel ruolo di falso 9. L'articolo proviene da Calcio News 24.

