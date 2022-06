Maria Santissima delle Grazie: è festa a Chiaramonte (Di giovedì 2 giugno 2022) Chiaramonte Gulfi – Sono già entrate nel vivo, dopo la Sciuta di domenica scorsa, le iniziative contenute nel calendario dei festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie, a Chiaramonte. Fedeli e devoti, dopo che il simulacro marmoreo della Vergine è stato condotto al Duomo, stanno vivendo queste giornate con estrema intensità spirituale. Oggi, intanto, dopo la celebrazione eucaristica delle 9, alle 11 ci sarà la santa messa presieduta da don Francesco Vicino mentre alle 18,30 è in programma il Rosario meditato e la coroncina. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica e alle 22,30 l’iniziativa “Con Maria”, Rosario allo Spirito santo. Si prosegue domani con la celebrazione eucaristica delle 11 che sarà presieduta da don Marco Diara ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022)Gulfi – Sono già entrate nel vivo, dopo la Sciuta di domenica scorsa, le iniziative contenute nel calendario dei festeggiamenti di, a. Fedeli e devoti, dopo che il simulacro marmoreo della Vergine è stato condotto al Duomo, stanno vivendo queste giornate con estrema intensità spirituale. Oggi, intanto, dopo la celebrazione eucaristica9, alle 11 ci sarà la santa messa presieduta da don Francesco Vicino mentre alle 18,30 è in programma il Rosario meditato e la coroncina. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica e alle 22,30 l’iniziativa “Con”, Rosario allo Spirito santo. Si prosegue domani con la celebrazione eucaristica11 che sarà presieduta da don Marco Diara ...

