LIVE Trevisan-Gauff 3-6 1-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: equilibrio in avvio di secondo set (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio slice vincente della statunitense. 3-1 Break Gauff. Stavolta l’americana piazza il break dominando il punto e chiudendo con il rovescio lungolinea vincente. 40-AD Palla break Gauff. Altro doppio fallo, il quarto. 40-40 Non molla Martina!!! Contropiede vincente con il rovescio dell’azzurra. 40-AD Palla break Gauff. Due bolidi di rovescio scoccati dall’americana, che si procura la terza palla break del game. 40-40 Fuori giri stavolta con il dritto la toscana. Ancora parità. AD-40 Bravissima l’azzurra, che in spinta con il dritto conquista il vantaggio. 40-40 A metà rete il dritto di Trevisan in uscita dal servizio. Game fiume da oltre dieci minuti. AD-40 Che recupero! Martina uncina il drop dell’avversaria e si procura la terza ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio slice vincente della statunitense. 3-1 Break. Stavolta l’americana piazza il break dominando il punto e chiudendo con il rovescio lungolinea vincente. 40-AD Palla break. Altro doppio fallo, il quarto. 40-40 Non molla Martina!!! Contropiede vincente con il rovescio dell’azzurra. 40-AD Palla break. Due bolidi di rovescio scoccati dall’americana, che si procura la terza palla break del game. 40-40 Fuori giri stavolta con il dritto la toscana. Ancora parità. AD-40 Bravissima l’azzurra, che in spinta con il dritto conquista il vantaggio. 40-40 A metà rete il dritto diin uscita dal servizio. Game fiume da oltre dieci minuti. AD-40 Che recupero! Martina uncina il drop dell’avversaria e si procura la terza ...

