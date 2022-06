Due giugno in Piazza Libertà ad Avellino. Il Prefetto: “Una segnale di riaprtenza” (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo due anni di pandemia, finalmente Avellino ritrova la festa della Repubblica. L’appuntamento nella mattinata odierna in Piazza Libertà. Istituzioni, forze dell’ordine, partigiani, famiglie e tanti bambini hanno tributato il loro omaggio al tricolore. Cerimonia che si è aperta con la deposizione della corona in ricordo davanti al monumento di Via Matteotti in onore dei caduti di guerra. Il Prefetto di Avellino, Paola Spena dopo l’inno di Mameli ha letto il messaggio della Repubblica Sergio Mattarella per poi passare alla consegna delle onorificenze per i nuovi Cavalieri nominati in Irpinia. “E’ un momento di festa – spiega il Prefetto – Pur in un contesto particolarmente difficile, necessario che venga fatta una riflessione. Una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo due anni di pandemia, finalmenteritrova la festa della Repubblica. L’appuntamento nella mattinata odierna in. Istituzioni, forze dell’ordine, partigiani, famiglie e tanti bambini hanno tributato il loro omaggio al tricolore. Cerimonia che si è aperta con la deposizione della corona in ricordo davanti al monumento di Via Matteotti in onore dei caduti di guerra. Ildi, Paola Spena dopo l’inno di Mameli ha letto il messaggio della Repubblica Sergio Mattarella per poi passare alla consegna delle onorificenze per i nuovi Cavalieri nominati in Irpinia. “E’ un momento di festa – spiega il– Pur in un contesto particolarmente difficile, necessario che venga fatta una riflessione. Una ...

