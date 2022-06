Città Spettacolo e compensi Giordano | ‘ApB’ | “Necessario monitoraggio Corte dei Conti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito dichiarazione dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ in merito alla risposta (in foto) fornita dal segretario generale del Comune di Benevento sulla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura di nomina del direttore artistico die altre manifestazioni. “Qualche settimana fa abbiamo chiesto, così come espressamente previsto dalla legge per incarichi di importo superiore a 5000 euro, che gli atti relativi alla nomina di Renatoquale Direttore Artistico di varie manifestazioni comunali, fossero inviati alladei. Gli uffici comunali, come si evince dalla nota allegata, ritengono di dover rimandare questo adempimento, ma è evidente che il controllo delladei, nel ...