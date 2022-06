Cessione Sampdoria, Panconi: «Tre mesi per chiudere ci stanno» (Di giovedì 2 giugno 2022) Gianni Panconi, membro del CdA della Sampdoria, ha fatto il punto sulla possibile Cessione del club blucerchiato: le parole Gianni Panconi, membro del CdA della Sampdoria, è stato ospite alla riunione della Federclubs: le sue parole sulla Cessione. INDICE DI LIQUIDITA’ NON PREOCCUPA – «Abbiamo lo 0.5 preciso». NOTIZIE TRATTATIVE – «Di alcune abbiamo notizia, non di tutte perché per un certo periodo avevamo deciso di stare un po’ separati da Vidal». TEMPISTICHE Cessione – «Tre mesi per chiudere una trattativa ci stanno». SOGGETTI INTERESSATI – «Adesso dentro ci sono soggetti che ritengo seri, ci auspichiamo che accelerino e che nei prossimi due mesi le cose possano incanalarsi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Gianni, membro del CdA della, ha fatto il punto sulla possibiledel club blucerchiato: le parole Gianni, membro del CdA della, è stato ospite alla riunione della Federclubs: le sue parole sulla. INDICE DI LIQUIDITA’ NON PREOCCUPA – «Abbiamo lo 0.5 preciso». NOTIZIE TRATTATIVE – «Di alcune abbiamo notizia, non di tutte perché per un certo periodo avevamo deciso di stare un po’ separati da Vidal». TEMPISTICHE– «Treperuna trattativa ci». SOGGETTI INTERESSATI – «Adesso dentro ci sono soggetti che ritengo seri, ci auspichiamo che accelerino e che nei prossimi duele cose possano incanalarsi ...

