Uomini e Donne, Soraia Ceruti: “È vero, io e Luca ci siamo lasciati” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nelle scorse ore, poco prima che venisse mandata in onda su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne con la loro scelta, si erano diffuse voci sempre più insistenti secondo cui tra il tronista Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, la corteggiatrice scelta, sarebbe finita praticamente ancora prima di cominciare. E a commentare queste voci ci ha pensato la diretta interessata, affermando scherzosamente che è vero, lei e Luca si sono lasciati. Ma subito dopo ha mostrato Luca in auto con lei, e i due hanno spiegato come stanno davvero le cose tra loro! Uomini e Donne, c’è del tenero tra un’ex corteggiatrice e Manuel ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nelle scorse ore, poco prima che venisse mandata in onda su Canale 5 la puntata dicon la loro scelta, si erano diffuse voci sempre più insistenti secondo cui tra il tronistaSalatino eAllam, la corteggiatrice scelta, sarebbe finita praticamente ancora prima di cominciare. E a commentare queste voci ci ha pensato la diretta interessata, affermando scherzosamente che è, lei esi sono. Ma subito dopo ha mostratoin auto con lei, e i due hanno spiegato come stanno davle cose tra loro!, c’è del tenero tra un’ex corteggiatrice e Manuel ...

