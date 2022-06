Ultime Notizie – Salvini in Russia, Conte: “Iniziative velleitarie senza ok governo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il viaggio di Salvini in Russia? “Non so se è sfumato, dico semplicemente che è importante che queste Iniziative siano concordate con il governo, con Palazzo Chigi e la Farnesina, altrimenti rischiano di risultare velleitarie e di creare difficoltà all’azione del governo”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, in collegamento da Genova con la trasmissione di La7 ‘Tagadà’. “Il 21 giugno il Parlamento, anche se qualcuno non voleva si esprimesse, deve esprimersi. Perché quando ci sono le comunicazioni del presidente del Consiglio il Parlamento, per consuetudine, è doveroso che si esprima. Finalmente, direi. Non dobbiamo preoccuparci, c’è tantissima attenzione su questo ma credo che sia segno di una vitale democrazia che un Parlamento si esprima. Preoccupiamoci dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il viaggio diin? “Non so se è sfumato, dico semplicemente che è importante che questesiano concordate con il, con Palazzo Chigi e la Farnesina, altrimenti rischiano di risultaree di creare difficoltà all’azione del”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe, in collegamento da Genova con la trasmissione di La7 ‘Tagadà’. “Il 21 giugno il Parlamento, anche se qualcuno non voleva si esprimesse, deve esprimersi. Perché quando ci sono le comunicazioni del presidente del Consiglio il Parlamento, per consuetudine, è doveroso che si esprima. Finalmente, direi. Non dobbiamo preoccuparci, c’è tantissima attenzione su questo ma credo che sia segno di una vitale democrazia che un Parlamento si esprima. Preoccupiamoci dei ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - CorriereCitta : Ondata di calore a Roma, è allerta arancione: le previsioni meteo per il 2 e il 3 giugno 2022 - ParliamoDiNews : Ucraina, ultime notizie: Cremlino: non escluso incontro Putin-Zelensky - Il Sole 24 ORE #ucraina #ultime #notizie… - VesuvioLive : Saldi estivi in Campania: al via dal 3 luglio 2022 - News24_it : Covid, oggi in Italia 18.391 casi e 59 morti. Fiaso, netta riduzione ricoveri pediatrici: news e bollettino -… -