Serena Bortone, lacrime in diretta | Il dolore per il lutto è troppo grande: “Non la dimenticherò” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le interviste di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno sono sempre molto emozionanti. I personaggi che intervengono nel programma sono spesso volti noti del mondo dello spettacolo, che raccontano diversi momenti della loro vita professionale senza tralasciare alcuni aspetti molto intimi. Nella puntata più recente la Bortone ha ospitato Ronn Moss, l’attore 70enne che tutta Italia conosce grazie al ruolo di Ridge, uno dei personaggi principali della celebre soap opera Beautiful. Durante la sua ospitata, Ronn Moss ha affrontato diversi argomenti, arrivando anche ad ammettere di aver avuto a volte l’impressione di essere trattato come un oggetto sessuale. “Una volta una donna ha detto che pensava a me mentre era con suo marito – ha rivelato Ronn Moss – In un’altra occasione, ero in un gruppo con centinaia ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le interviste dinello studio di Oggi è un altro giorno sono sempre molto emozionanti. I personaggi che intervengono nel programma sono spesso volti noti del mondo dello spettacolo, che raccontano diversi momenti della loro vita professionale senza tralasciare alcuni aspetti molto intimi. Nella puntata più recente laha ospitato Ronn Moss, l’attore 70enne che tutta Italia conosce grazie al ruolo di Ridge, uno dei personaggi principali della celebre soap opera Beautiful. Durante la sua ospitata, Ronn Moss ha affrontato diversi argomenti, arrivando anche ad ammettere di aver avuto a volte l’impressione di essere trattato come un oggetto sessuale. “Una volta una donna ha detto che pensava a me mentre era con suo marito – ha rivelato Ronn Moss – In un’altra occasione, ero in un gruppo con centinaia ...

JennyGiordano1 : Alla fine ne viene fuori un ritratto di Sonia Bruganelli come una donna a pezzi, retrograda e patriarcale. Brava Se… - lawebstar_it : #SoniaBruganelli da Serena Bortone, ospite di #OggiEUnAltroGiorno - zazoomblog : Serena Bortone il doloroso ricordo che fa male al cuore: “Non la dimenticherò mai” Il lutto devastante - #Serena… - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si commuove in diretta: la conduttrice in lacrime - vito22222 : Non bastano i cialtroni nostrani,dobbiamo anche importarne altri! Ronn Moss a “Oggi è un altro giorno”: perché si… -