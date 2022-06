Selvaggia Lucarelli, lutto improvviso in casa: le parole commosse: “Meritavi una vita più lunga” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Grande lutto nella casa di Selvaggia Lucarelli: il cane dell’attrice, il piccolo Cavalier King Charles che viveva con la famiglia da molti anni, è venuto a mancare. Insieme ai due gatti di casa, il piccolo Godzilla era spesso presente nei racconti e sui social di Selvaggia Lucarelli: il cane è infatti stato il compagno d’infanzia del figlio Leon ed era molto affezionato anche al compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, che spesso si occupava di lui. Godzilla, il cucciolo di casa: dall’arrivo con Leon ai due gatti “sopportati” Il cucciolo di Cavalier King Charles era arrivato a casa Lucarelli quando la giornalista viveva da sola con il figlio ancora piccolo (ora Leon è un adolescente): ora, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Grandenelladi: il cane dell’attrice, il piccolo Cavalier King Charles che viveva con la famiglia da molti anni, è venuto a mancare. Insieme ai due gatti di, il piccolo Godzilla era spesso presente nei racconti e sui social di: il cane è infatti stato il compagno d’infanzia del figlio Leon ed era molto affezionato anche al compagno di, Lorenzo Biagiarelli, che spesso si occupava di lui. Godzilla, il cucciolo di: dall’arrivo con Leon ai due gatti “sopportati” Il cucciolo di Cavalier King Charles era arrivato aquando la giornalista viveva da sola con il figlio ancora piccolo (ora Leon è un adolescente): ora, ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - stanzaselvaggia : @bravimabasta Lui è in carcere da 12 gironi, in cella con un detenuto che ha commesso un duplice omicidio. Difficil… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli, è morto il suo cane Godzilla: «Sei stato l'eroe del mio Leon». Il toccante addio - zazoomblog : “Meritavi una vita più lunga”: lutto per Selvaggia Lucarelli Il toccante addio sui social - #“Meritavi #lunga”:… - Canieuest96 : Selvaggia Lucarelli invece di prendersela con lui che balla sui cori sessisti, se la prende con lei perché è più fa… -