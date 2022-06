Roland Garros 2022, Iga Swiatek fa 31 ed è in semifinale: battuta Pegula (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con ben poca sorpresa, è Iga Swiatek la quarta semifinalista del Roland Garros 2022. La numero 1 al mondo continua con le sua impressionante striscia di vittorie, arrivata a quota 31 nel circuito (33 se contiamo anche le partite di Billie Jean King Cup) battendo Jessica Pegula con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e mezza. Un match un po’ più combattuto di quanto racconta lo score finale, anche a causa di un andamento non proprio irreprensibile con la prima di servizio. Ora per lei la russa Daria Kasatkina. Il match sembra subito pronto a mettersi in discesa aprendosi ad una mattanza della Swiatek. Pronti via e dopo un game combattuto strappa immediatamente la battuta all’avversaria, che però non vuole fare da vittima sacrificale. Da sotto 40-0, la numero 11 delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con ben poca sorpresa, è Igala quarta semifinalista del. La numero 1 al mondo continua con le sua impressionante striscia di vittorie, arrivata a quota 31 nel circuito (33 se contiamo anche le partite di Billie Jean King Cup) battendo Jessicacon il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e mezza. Un match un po’ più combattuto di quanto racconta lo score finale, anche a causa di un andamento non proprio irreprensibile con la prima di servizio. Ora per lei la russa Daria Kasatkina. Il match sembra subito pronto a mettersi in discesa aprendosi ad una mattanza della. Pronti via e dopo un game combattuto strappa immediatamente laall’avversaria, che però non vuole fare da vittima sacrificale. Da sotto 40-0, la numero 11 delle ...

