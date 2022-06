Real Madrid, Hazard: “Voglio dimostrare di non essere finito” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Non ho più problemi al ginocchio. Mi serve una buona preparazione fisica e mentale per essere pronto per la prossima stagione. Voglio dimostrare di non essere finito, ho ancora tanto da dare. So che posso farlo: tutto quello che devo fare è giocare e spero di avere occasioni il prossimo anno. Solo così vedremo di nuovo il vero Eden Hazard, non ci sono dubbi. Non ho mai voluto andarmene dal Real perché so che posso dare il mio contributo al club; finora non sono riuscito ad esprimermi al meglio in campo e la società lo sa“. Queste le dichiarazioni di Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, finito recentemente ai margini del progetto di Carlo Ancelotti. Nessun dubbio sul Pallone d’Oro: “Non ci sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Non ho più problemi al ginocchio. Mi serve una buona preparazione fisica e mentale perpronto per la prossima stagione.di non, ho ancora tanto da dare. So che posso farlo: tutto quello che devo fare è giocare e spero di avere occasioni il prossimo anno. Solo così vedremo di nuovo il vero Eden, non ci sono dubbi. Non ho mai voluto andarmene dalperché so che posso dare il mio contributo al club; finora non sono riuscito ad esprimermi al meglio in campo e la società lo sa“. Queste le dichiarazioni di Eden, attaccante delrecentemente ai margini del progetto di Carlo Ancelotti. Nessun dubbio sul Pallone d’Oro: “Non ci sono ...

