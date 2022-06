Petrolio | prezzi in recupero | Brent a 122 | 8 dollari

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono in lieve rialzo questa mattina idela livello internazionale. Dopo l'ottovolante della giornata di ieri, aperta con un'impennata ma chiusa poi in calo, il Wti americano con ...

Sono in lieve rialzo questa mattina idela livello internazionale. Dopo l'ottovolante della giornata di ieri, aperta con un'impennata ma chiusa poi in calo, il Wti americano con consegna a luglio registra un aumento dello ...La Russia continua a bombardare l'Ucraina e studia già le contromosse sull'embargo del... Sui mercati, però, l'effetto dell'embargo che non c'è già si avverte : idel barile sono saliti ...ROMA, 01 GIU - Sono in lieve rialzo questa mattina i prezzi del petrolio a livello internazionale. Dopo l'ottovolante della giornata di ieri, aperta con un'impennata ma chiusa poi in calo, il Wti amer ...Roma, 1 giu. (askanews) - I prezzi del petrolio sono fermi in range, sotto i massimi di ieri, dopo lo stop europeo a gran parte del greggio russo dal 2023 e la fine del lockdown anti-COVID-19 a Shangh ...