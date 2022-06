Parigi | semifinale Trevisan-Gauff | una prima volta per entrambe

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla sua terza partecipazione al Roland Garros Martina trova dall’atra parte della rete “Coco” (n.18), anche lei alla terza presenza all’ombra della Tour Eiffel. Curiosamente le due si sono già affrontate in terra francese, al secondo turno di due anni fa. Ed era stata battaglia

Advertising

FiorinoLuca : ?? IL VIAGGIO CONTINUA... ?? Nove anni dopo l'ultima volta con Sara Errani, un'italiana tornerà a giocare una semifi… - infoitsport : Roland Garros Chi è Martina Trevisan, dall'anoressia alla semifinale a Parigi. Sorriso italiano che ha conquistato… - infoitsport : Roland Garros, Daria Kasatkina in semifinale a Parigi: sconfitta Kudermetova, ora Swiatek o Pegula - infoitsport : Parigi: 2-0 alla Pegula, Swiatek in semifinale - RLegale : RT @Eurosport_IT: Conosciamo meglio la tennista che sta facendo sognare l'Italia a Parigi ?? #RolandGarros | #EurosportTENNIS | #Trevisan ht… -

E aera dalladi Sara Errani nel 2013 (battuta da Serena Williams) che un'italiana non gioca una. L'altra, sempre giovedì, è fra la numero uno al mondo, la ...... agguantando ladel Roland Garros per la 15ma volta nella sua carriera. Il fuoriclasse spagnolo, che era arrivato acon una miriade di dubbi e con pochi match sulle gambe, ha ...Il giovedì è il giorno delle due semifinali femminili, con impegnate Iga Swiatek e Daria Kasatkina nella prima, e la nostra Martina Trevisan, opposta a Cori Gauff, nella seconda. Grazie alla decima vi ...Mangiava una pesca al giorno ed era arrivata a pesare poco più di 45 kg. Dopo aver vinto la partita più difficile contro l’anoressia, per Martina Trevisan niente più è stato impossibile.