Netflix | il test sulla condivisione dell’accont fallito miseramente

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Come ben sappiamo, lo scorso mese di marzo,ha lanciato in sordina un ‘’ tra i clienti in tre piccoli mercati dell’America Latina, chiedendo loro di pagare un extra quando condividevano le password del proprio account fuori casa. Il gigante dello streaming aveva annunciato la nuova politica didelle password in Perù, Cile e Costa Rica, dove con l’aggiunta di 2 o 3 dollari (in base al Paese) sarebbe stato possibile condividere il proprio account con altre due persone, in modo legale. Questa soluzione, però, non è andata a buon fine, rivelandosi un vero e proprio flop. Stando ai dati rilevati dalla società di ricerca globale sui media e l’intrattenimento Ampere Analysis, l’America centrale e quella meridionale rappresentano le entrate per utente più basse di, e ciò le rende ...

