(Di mercoledì 1 giugno 2022)Day01. Idi01/06/, per il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincentedi? Alle ore 19.00 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno alle 19 offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day01di01/06/, per ...

Advertising

italiaserait : Million Day ed Extra mercoledì 01 giugno 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Estrazione Million Day di Oggi: i numeri vincenti di Mercoledì 01 Giugno 2022 - #Estrazione #Million #Oggi:… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di mercoledì 1 giugno… - CorriereUmbria : Million Day, l'estrazione di oggi #Millionday #estrazione #1giugno #fortuna - CorriereCitta : Million Day oggi 1 giugno 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera -

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, vanno in scena le nuove estrazioni dele dell'Extra MillionDay , con l'augurio che sia tempo di celebrare il milionario numero 218 della storia del gioco. Le cinquine vincenti campeggeranno in questo articolo non appena saranno ...Combinazione vincente1 Giugno 2022 Come si gioca alè il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 20.30 di ...REGOLE MILLION DAY: COME SI GIOCA Analizziamo ora le regole del Million Day, facili ed esigue da un punto di vista numerico. Tutto ciò che occorre fare è selezionare cinque numeri inclusi nel novero ...Prima estrazione del mese di giugno di Million Day oggi, mercoledì 1. Alle 20,30 consueto appuntamento con il concorso gestito da Lottomatica; milioni di italiani sfideranno la dea bendata per ...