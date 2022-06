Lory Del Santo ignorata all’Isola dei Famosi: il manager tuona contro il programma (Di mercoledì 1 giugno 2022) In queste ore, i fan di Lory Del Santo sono in grande fermento sui social. Il motivo risiede nel fatto che la donna sembra essere l’unica ad avere un trattamento differenziato, in senso negativo, all’interno dell’Isola dei Famosi. A porre l’accento sulla questione è stato il manager della showgirl, il quale ha dato luogo ad L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 1 giugno 2022) In queste ore, i fan diDelsono in grande fermento sui social. Il motivo risiede nel fatto che la donna sembra essere l’unica ad avere un trattamento differenziato, in senso negativo, all’interno dell’Isola dei. A porre l’accento sulla questione è stato ildella showgirl, il quale ha dato luogo ad L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

desti_paradiso : La puntata #54 è online! Parlare del #Monza senza fare battute su Berlusconi che dorme in tribuna? Ci siamo riusci… - AndreaR09527214 : Accusano Lory di sparlare ma le immagini ci mostrano capannelli di persone che deridono, feriscono, insinuano con l… - AndreaR09527214 : Lory che manda all'#isola sgamatissima Estefania e poi si spera a casa non è solo un televoto ma un piccolo spiragl… - Lory_0013 : RT @MorianiEleonora: 'starei ore abbracciata' Ti prendi cura PP 'di te si' Emozione come fosse il primo giorno della nascita del vostro am… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… -