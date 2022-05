LIVE Italia-Argentina, La Finalissima 2022 in DIRETTA: gli azzurri tornano a Wembley. In palio un trofeo ufficiale contro Messi (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La storia de “La Finalissima” – Il calendario degli azzurri a giugno Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, prima edizione de “La Finalissima”, trofeo ufficiale in palio per le vincitrici del Campionato Europeo e della Copa America. Gli azzurri tornano a Wembley laddove hanno riscritto la storia nell’estate scorsa, con la vittoria contro l’Austria ai supplementari, ma soprattutto i successi ai supplementari contro Spagna e Inghilterra che hanno catapultato la nostra Nazionale ad un titolo europeo insperato alla vigilia. I ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa storia de “La” – Il calendario deglia giugno Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima edizione de “La”,inper le vincitrici del Campionato Europeo e della Copa America. Gliladdove hanno riscritto la storia nell’estate scorsa, con la vittorial’Austria ai supplementari, ma soprattutto i successi ai supplementariSpagna e Inghilterra che hanno catapultato la nostra Nazionale ad un titolo europeo insperato alla vigilia. I ...

Pubblicità

team_world : Fra pochi giorni partirà ULTIMO STADI 2022 che porterà l'artista romano in giro per l'Italia. Se non hai ancora dec… - RadioItalia : Niente ferma la voglia di ballare di @mengonimarco ! Grazie per essere stato con noi a #rilive ! Sky Wifi present… - RadioItalia : Sangio ?? @sangiovann1 Grazie per essere stato con noi a #rilive ! Sky Wifi presenta Radio Italia Live - Il Concer… - rosyggero : “venite ai live” le persone dall’altra parte d’italia ?????????????? - martina_brk : @hounmaredentro_ stai facendo degli allenamenti specifici per ballare e cantare contemporaneamente? spero che quest… -