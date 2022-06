L’esercito russo verso la conquista del Lugansk, fonti ucraine: «Il nemico ormai nel centro di Severodonetsk» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’esercito russo sarebbe entrato nel centro di Severodonetsk, dopo giorni di assedio della città nel Lugansk. Secondo il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzyanyk, citato da Unian, le truppe russe stanno concentrando nella città «le sue massime riserve per raggiungere il confine della regione di Lugansk. Il loro principale obiettivo tattico è ora prendere il pieno controllo della città. Vogliono anche circondare Lysychansk», città contigua con Severodonetsk. Poche ore prima il capo dell’amministrazione militare regionale del Lugansk, Sergiy Gaidai citato dal Guardian, aveva confermato che le forze di Mosca avevano preso il controllo del 70% della città, spostandosi su «posizioni più protette», mentre un’altra parte «continua a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022)sarebbe entrato neldi, dopo giorni di assedio della città nel. Secondo il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzyanyk, citato da Unian, le truppe russe stanno concentrando nella città «le sue massime riserve per raggiungere il confine della regione di. Il loro principale obiettivo tattico è ora prendere il pieno controllo della città. Vogliono anche circondare Lysychansk», città contigua con. Poche ore prima il capo dell’amministrazione militare regionale del, Sergiy Gaidai citato dal Guardian, aveva confermato che le forze di Mosca avevano preso il controllo del 70% della città, spostandosi su «posizioni più protette», mentre un’altra parte «continua a ...

