Latina, chiedono il reddito di cittadinanza ma mentono sulla loro identità: oltre €24.000 di multa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli agenti stavano facendo alcuni controlli destinati a contrastare tutti i fenomeni dell'illecita percezione del reddito di cittadinanza. Un argomento che ultimamente sta facendo discutere parecchio tanti cittadini italiani. Sempre di più infatti, si riscontrano problematiche in merito e, soprattutto, si identificano persone che cercano di fregare le autorità spacciandosi per altre. Le attività di controllo Il comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D'Aloia, ha richiesto ulteriori controlli per il contrasto di questi fenomeni. Le attività sono state pianificate dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in stretta sinergia con il personale della Stazione Carabinieri di Campoverde. Durante una specifica attività di controllo della documentazione fornita da alcuni cittadini stranieri richiedenti il ...

