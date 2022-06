Il debito cinese barcolla ancora tra capitali in fuga e lockdown (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ci risiamo con la crisi del debito cinese, eterno male oscuro della seconda economia globale. ancora una volta il Dragone si scopre fragile e soprattutto a corto di liquidità. C’è di mezzo la strategia zero-Covid, che ha fatto più danni che altro, mettendo sotto chiave per settimane Shanghai, hub finanziario e portuale del globo. Ma anche la fuga precipitosa degli investitori, raccontata da Formiche.net, sempre più maldisposti verso certe politiche, lotta al virus in testa, e la costante repressione dell’industria tecnologica, la cui morsa si è allentata solo un mese fa. Tutto questo si è tradotto in un calo generalizzato delle entrate fiscali. lockdown vuol dire meno consumi e meno transazioni, di qualsiasi natura. E fuga dei capitali vuol dire meno tasse versate ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ci risiamo con la crisi del, eterno male oscuro della seconda economia globale.una volta il Dragone si scopre fragile e soprattutto a corto di liquidità. C’è di mezzo la strategia zero-Covid, che ha fatto più danni che altro, mettendo sotto chiave per settimane Shanghai, hub finanziario e portuale del globo. Ma anche laprecipitosa degli investitori, raccontata da Formiche.net, sempre più maldisposti verso certe politiche, lotta al virus in testa, e la costante repressione dell’industria tecnologica, la cui morsa si è allentata solo un mese fa. Tutto questo si è tradotto in un calo generalizzato delle entrate fiscali.vuol dire meno consumi e meno transazioni, di qualsiasi natura. Edeivuol dire meno tasse versate ...

