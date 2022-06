Di Maio, grazie a Draghi per impegno in negoziato su price cap (Di mercoledì 1 giugno 2022) "L'apertura del Consiglio Ue all'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas, è sicuramente una notizia confortante. Un altro tassello che si aggiunge a questa azione che portiamo avanti non solo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "L'apertura del Consiglio Ue all'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas, è sicuramente una notizia confortante. Un altro tassello che si aggiunge a questa azione che portiamo avanti non solo ...

Advertising

iconanews : Di Maio, grazie a Draghi per impegno in negoziato su price cap - Cristina1975g : @ItalyMFA @luigidimaio @MFA_KZ @italyinkz Caro ministro di Maio mi aiuti guardi il mio profilo e capirà grazie mille - caccia_gabriele : @luigidimaio @SecBlinken L'unica cosa da sperare e che gli spezzi grazie russi O qualcun altro prenderà per un stah… - BluDiChina : In maggio, Lukoil (che in Sicilia rischia di lasciare a casa 3.000 lavoratori grazie a Draghi) ha rilevato Shell Ru… - SignorAldo : RT @quizzettone: Grazie amici di #ghigliolive: Statistiche #leredità --> -